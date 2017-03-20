時隔11年 陸總理將訪澳洲
中新社報導，中國大陸總理李克強22日起出訪澳洲。雖然兩國總理是近年來第5次年度會見，卻是大陸總理時隔11年後首次訪澳。
李克強22日至29日訪問澳洲後，也將對紐西蘭正式訪問。
2013年起，大陸及澳洲啟動兩國總理年度定期會晤機制，此後多在中國大陸或第三國舉行會面。
報導引述中國國際問題研究院副院長阮宗澤分析，此次李克強訪澳期間，一個重要議題就是強化雙方經貿合作領域，加快從礦業邁向更趨多元、更可持續的合作格局。
阮宗澤說，澳洲也有自己「發展多元化」的目標，因此與大陸形成重要的默契。中國大陸在推動「一帶一路」戰略與澳洲的「北部大開發」等計畫相合。
紐約時報日前報導，前澳洲駐北京大使費茲傑羅（Stephen FitzGerald）3月在一場演講中，呼籲澳洲把中國大陸作為其外交和經濟政策的主要焦點，他認為由歐洲和美國領導世界的時代已行將結束。
他還說，「我們生活在中國的世界裡，但沒有與之相匹配的兩國關係。」
報導指出，幾十年來，澳洲一直在猶豫地跟著美國行事，與美國共享情報，在伊拉克和阿富汗與美國共同作戰。現在，許多在外交政策工作和屬於經濟當權派的澳洲人正在質疑這種做法。
不過，報導說，在這類「應該向中國靠攏」的呼聲外，澳洲內部也有相反的觀點，認為針對中國勢力和影響，澳洲要保護其自身利益。1060320
(中央社)
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