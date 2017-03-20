對台友善 菲前總統羅慕斯胞妹辭世

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菲律賓前總統羅慕斯的胞妹、對台灣友善的前參議員黎蒂霞‧夏哈尼（Leticia Ramos-Shahani），今天凌晨病逝於馬尼拉，中華民國駐菲代表處已去函致哀。

夏哈尼的女兒萊拉‧夏哈尼（Lila Shahani）今天在1份聲明中說，她的母親今晨2時40分辭世，享壽87歲。

去年5月，夏哈尼被診斷出罹患第4期大腸癌。

夏哈尼是前總統羅慕斯的胞妹，擔任職業外交官20載，1987年當選參議員，直到1998年。

2001年至2004年，前總統雅羅育執政期間，夏哈尼曾任馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）理事，2010年以及2016年又分別獲前總統艾奎諾三世及現任總統杜特蒂指派同一職位。

MECO是菲律賓負責對台事務的機構。

夏哈尼和他的兄長羅慕斯一樣，對台灣友善，2014年在馬尼拉參加菲律賓台灣同鄉會端午節聯歡會時，感謝台商與中華民國政府對菲律賓所做的人道援助，並稱「台灣是菲律賓的好朋友。」

中華民國駐菲代表林松煥向中央社記者說，他已去函向夏哈尼的家屬致哀並表達慰問之意。1060320

(中央社)