三軍總醫院開放悠遊卡 付掛號及醫藥費
民眾最常使用的悠遊卡，除了能夠讓進出停車場、購買商品更快速外，即日起也能夠在三軍總醫院的內湖總院區、汀州路分院，完成掛號費及醫藥費支付，免除繁瑣的現金付費。
悠遊卡已經成為民眾習慣的付費方式之一，除了能夠進出停車場、購買商品更快速外，日前也與台北市立聯合醫院合作，使用悠遊卡就能夠在各院區看診付費，大獲好評。
而悠遊卡公司擴大使用範圍更下一城，即日起與非市立聯醫體系的三軍總醫院合作，民眾無論在內湖、汀州路院區，都可以悠遊卡完成掛號費、醫藥費支付，免除實體現金的困擾。
悠遊卡公司董事長林向愷指出，三總是台北市第一個可以使用悠遊卡的大型醫學中心，除了便民外，也可逐漸降低醫院人力，最後邁向無人化是未來的趨勢。
醫療方面，目前可使用悠遊卡的醫院，除了台北、新北市立聯醫體系外，台北關渡醫院、員林基督教醫院、鹿港基督教醫院、彰化基督教醫院、衛福部嘉南療養院、宏其婦幼醫院都可使用悠遊卡，台北長庚醫院則正在洽談中。1060320
(中央社)
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