人權文化季 禁書暢讀300本活動起跑
金庸的武俠小說《射鵰英雄傳》也是禁書？台中市人權文化季系列活動，接續在台中文學館舉行「禁書暢讀300本」展覽，是台灣第一次大規模展覽禁書，透過珍貴的禁書展示，呈現威權年代下知識分子遭噤聲的無奈，帶領省思人權議題，展期至4月16日止。
此次禁書展，以「囚文字」為主題，在展場中搭建一座監牢，將監牢轉化為展示空間，透過具體意象，呈現禁書年代的抑鬱氛圍。
今天上午的開幕式上，台灣大台中發展協會理事長劉昭惠、《台灣禁書的故事》作者廖為民、鄭南榕胞弟鄭清華及台中新文化協會執行長陳彥斌等，打開話匣子談起當年看禁書的經驗。
鄭清華表示，就是哥哥鄭南榕教會他看禁書；陳彥斌說，年輕時在台北念書，到中華路舊書攤看到李敖的《傳統下的獨白》，興奮不已，但一本要50元，實在買不起。劉昭惠則是到牯嶺街找到禁書的趣味。
現場展覽的禁書以政治類最多，如李敖、司馬文武、李筱峰等政論家著作，還有如施明德、林義雄、陳菊、康寧祥等昔日黨外政治人物的書籍。
其中，「十大不可思議的禁書」區，展出包括射雕英雄傳等10種當時的禁書；「禁書的故事50種」則以廖維民老師的著作《台灣禁書的故事》為主題；「珍本書」則特選16本已成為孤本或珍本的禁書；「鄭南榕專區」以鄭南榕主編或出版的書籍為主題，展出28種出版品；「禁止的時流」將禁書以出版的時間以序列方式展出，形成一條書的時間軸。
(中時)
關鍵字：禁書
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