暌違17年 明正國中男排聯賽奪冠
甫於日前落幕的國中男排聯賽，冠軍戰由尋求衛冕的北安國中對上明正國中，曾在複賽以直落三輸球的明正，開打後氣勢如虹，最終以直落三局俐落結束比賽，絲毫沒給對手反撲機會，一舉拿下校史暌違17年的聯賽冠軍獎盃。
隊上主攻手李尼希米，以冠軍賽獨得23分的優異表現，同時獲得最佳邊線攻擊手與最有價值球員獎項；隊長林謙則獲得最佳舉球員；徐晟瑋則是賽會最佳自由手。
教練王登基感動的說，對手北安國中是去年冠軍隊，從預賽、複賽一路上來，除了全勝挺進冠軍戰外，更讓對手一局未得，展現強勢衛冕氣勢；兩隊曾在複賽遭遇，以直落三輸球，欣慰地是，小球員沒有因此氣餒，反而針對對手接發球進行戰術推演，獲得不錯成效。
對於這批球員，王登基給予100分評價，他強調，選手在場上始終保持高昂鬥志、也會互相激勵提醒，教練只要選擇相信，剩下就靠臨場反應，很開心孩子做到了，讓學校重返榮耀。
「外界越不看好，更要證明給他們看」。父母來自蓋亞那共和國、已取得台灣身分證的李尼希米說，前幾年都有機會贏，但容易想太多，這屆放手一搏，獲得不錯成效。得到賽會ＭＶＰ殊榮，他表示，這獎項一直是設定目標，雖然訓練過程很累，但想到最後一戰贏得漂亮，一切都值得了，未來希望長高一點，能在排球這條路走得更遠。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。