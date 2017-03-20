暌違17年，明正國中男排聯賽奪冠

明正國中獲得國中男排聯賽冠軍，拿下校史暌違17年的冠軍獎盃。（林和生攝）

明正國中擊敗勁敵北安國中，獲得國中男排聯賽冠軍。（林和生攝）

李尼希米拿下賽會最有價值球員。（林和生攝）

隊長林謙則獲得最佳舉球員。(林和生攝)

徐晟瑋獲得賽會最佳自由手。(林和生攝)

甫於日前落幕的國中男排聯賽，冠軍戰由尋求衛冕的北安國中對上明正國中，曾在複賽以直落三輸球的明正，開打後氣勢如虹，最終以直落三局俐落結束比賽，絲毫沒給對手反撲機會，一舉拿下校史暌違17年的聯賽冠軍獎盃。

隊上主攻手李尼希米，以冠軍賽獨得23分的優異表現，同時獲得最佳邊線攻擊手與最有價值球員獎項；隊長林謙則獲得最佳舉球員；徐晟瑋則是賽會最佳自由手。

教練王登基感動的說，對手北安國中是去年冠軍隊，從預賽、複賽一路上來，除了全勝挺進冠軍戰外，更讓對手一局未得，展現強勢衛冕氣勢；兩隊曾在複賽遭遇，以直落三輸球，欣慰地是，小球員沒有因此氣餒，反而針對對手接發球進行戰術推演，獲得不錯成效。

對於這批球員，王登基給予100分評價，他強調，選手在場上始終保持高昂鬥志、也會互相激勵提醒，教練只要選擇相信，剩下就靠臨場反應，很開心孩子做到了，讓學校重返榮耀。

「外界越不看好，更要證明給他們看」。父母來自蓋亞那共和國、已取得台灣身分證的李尼希米說，前幾年都有機會贏，但容易想太多，這屆放手一搏，獲得不錯成效。得到賽會ＭＶＰ殊榮，他表示，這獎項一直是設定目標，雖然訓練過程很累，但想到最後一戰贏得漂亮，一切都值得了，未來希望長高一點，能在排球這條路走得更遠。

(中時)