國軍士官二專班聯招 即日起至24日接受報名
106學年度國軍士官二專班聯合招生簡章近日已公布，即日起至24日接受報名。陸軍專科學校為國軍培育士官幹部的搖籃，入校就讀不僅能習得一技之長獲取專業證照，更能讓學業與工作無縫接軌，生涯規劃免煩惱，加入勇士人生勝利組。
近年來國防部積極推動軍事教育革新，包括陸軍專科學校在內，均著重讓學生在學校能充實專業知識，習得一技之長，提升外語能力；並藉由學術與軍事的國際交流，提升整體教學品質及學生素質。
以陸軍專科學校為例，課程除二專學年教育外，也透過軍事化教育打造學生成為優質幹部，落實專才專用，拔擢晉用優秀的軍事人才。陸軍專科學校的生活方面，更是一改過往對軍校嚴肅且單調的刻板印象，不僅讓學生充份發展多元的社團活動，並成立體育代表隊，展現允文允武的優質特色。
106學年度國軍士官二專班聯合招生簡章已公布於國軍人才招募中心及陸軍專科學校官方網站上，考生可透過學測入學或統測入學（報名日期：106年3月1日至106年3月24日），以學測或統測成績報名；另考生須體檢合格、「體適能」檢測成績達中等以上、智力測驗（100分）及口試成績合格後，再依學測或統測成績進行錄取分發。
(旺報)
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