違法兼營遊覽車 觀光局今廢止蝶戀花營業執照
交通部今舉行記者會，說明213蝶戀花旅行社遊覽車國道翻覆意外改善作為辦理情形，觀光局副局長張錫聰表示，蝶戀花旅行社今天正式廢止旅行業營業執照。
張錫聰說明，2月14號，蝶戀花旅行社依《消費者保護法》第36條及38條，先停止旅行社業務，因為還要續行行政調查，營業執照尚未廢止。
張錫聰表示，第一次至蝶戀花旅行社調查時，旅行社出示文件，顯示遊覽車、駕駛合格，並依規定保險，但否認名下有遊覽車，並靠行遊覽車公司。而後臺北市勞動局於勞動檢查時，查到蝶戀花旅行社的確擁有肇事遊覽車，並靠行在遊覽車公司友力通運，經營遊覽車業務，司機請假也必須經過蝶戀花旅行社核準，認定司機與蝶戀花旅行社有僱傭關係。
觀光局綜合相關事證，除了事發當天蝶戀花旅遊服務損害消費者生命財產，也已查到蝶戀花旅行社有10多輛遊覽車靠行在友力，已違反《發展觀光條例》第27條，非經許可經營旅行業範圍之外業務，因情節重大，廢止旅行業執照。
(中時)
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