無端再捲李宗瑞案 趙小僑：原以為謠言止於智者...
曾是「七朵花」成員的趙小僑，近年來減低工作量，和男友劉亮佐交往5年，感情相當穩定，不過近日卻因再次扯進李宗瑞案件被熱議，她的經紀公司也發聲明駁斥，盼別再傳播無根據的事情，否則將追究法律責任。
近日大陸導演魯宗岳，籌備將李宗瑞迷姦案搬上螢幕，讓事件再次被拿出討論，趙小僑也被捲入其中，她的經紀公司「風雷動文化傳媒」發聲明澄清，表示趙小僑和李宗瑞根本不認識，她也是看到新聞才知道這個事件，為避免造成她生活與人格影響，希望外界勿散播無根據的事，否則將追究法律責任。
而趙小僑也在臉書轉發聲明，表示非常清楚整個事件的新聞媒體，從不會把她跟這件事情牽連在一起，但是還是有零星的網民散播不實傳言，「原以為謠言必然止於智者，結果並非如此」，粉絲見狀也安慰她，並要她應該早點出來說明，她也道歉「讓大家替我擔心了」。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。