無端再捲李宗瑞案 趙小僑：原以為謠言止於智者...

趙小僑近年來減低工作量。(圖／本報系資料照)

趙小僑無端捲入李宗瑞案。(圖／翻攝自趙小僑臉書）

曾是「七朵花」成員的趙小僑，近年來減低工作量，和男友劉亮佐交往5年，感情相當穩定，不過近日卻因再次扯進李宗瑞案件被熱議，她的經紀公司也發聲明駁斥，盼別再傳播無根據的事情，否則將追究法律責任。

近日大陸導演魯宗岳，籌備將李宗瑞迷姦案搬上螢幕，讓事件再次被拿出討論，趙小僑也被捲入其中，她的經紀公司「風雷動文化傳媒」發聲明澄清，表示趙小僑和李宗瑞根本不認識，她也是看到新聞才知道這個事件，為避免造成她生活與人格影響，希望外界勿散播無根據的事，否則將追究法律責任。

而趙小僑也在臉書轉發聲明，表示非常清楚整個事件的新聞媒體，從不會把她跟這件事情牽連在一起，但是還是有零星的網民散播不實傳言，「原以為謠言必然止於智者，結果並非如此」，粉絲見狀也安慰她，並要她應該早點出來說明，她也道歉「讓大家替我擔心了」。

(中時電子報)