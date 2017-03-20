男疑攜炸彈搭霸王車 嗆警肉腳抓不到
1名男子18日晚間從桃園搭計程車到基隆，途中提到身上有槍及炸彈，甚至嗆警察都是肉腳，抓不到他，未料男子一抵達目的地立刻拔腿狂奔。
運將朱男的兒子在臉書社團「爆料公社」提到，1名長相斯文的男子，18日晚間11時50分，在桃園八德介壽路二段1家便利商店叫車，要到基隆市中正區新豐街333巷口，車資共1750元。
男子途中還說他身上有槍和炸彈，只要激怒他就會隨時攻擊丟炸彈，甚至嗆台灣警察都是肉腳，抓都抓不到他，未料抵達目的地後，車子一停，男子3秒鐘就逃離現場。
約過數分鐘後，第二警分局八斗子派出所員警正好開著巡邏車經過，立刻進入巷弄內展開圍捕，但男子仍逃逸無蹤。
朱男表示，據附近店家表示，這名男子已有多次從桃園搭計程車到基隆不付錢紀錄，呼籲車隊運將，跨縣市載客最好先酌收車資，確保安全，並且提高警覺，希望不要再有運匠受害。
警方指出，男子年約20多歲，當時身穿灰色外套，手上提著塑膠袋，下車時約深夜1時30分，男子當時向運將謊稱要去拿錢，一下車卻往巷弄逃逸，警方現正調閱監視器畫面，積極追查男子身分。1060320
(中央社)
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