雲林柴油車檢測評鑑優等 受理預約

我要評比

雲林縣政府今天表示，柴油車檢測站全國評鑑，雲林以注重檢測品質及服務，蟬聯優等；檢測站受理各縣市公文預約檢測及一般民眾免費檢測。

雲林縣環保局長林長造指出，雲林縣柴油車排煙檢測站，民國90年設置完成，提供柴油車排煙檢測，由於事涉告發處分與民眾權益，非常重視檢測品質，92年8月申請測試實驗室認證，93年2月取得全國認證基金會認可發證。

柴油車檢測站定期辦理檢測人員、煙度計、轉速計、溫度計與大氣壓力計比對測試，並與雲嘉南其他縣市檢測進行相關性比對，以確保檢測數據穩定性與可信度。

檢測站備有一台專屬品管標準車，每月進行品保測試與檢討，購置全國各測站少有的原廠扭力計高幅校正套件組，每季辦理高幅校正一次，透過各項執行作業來達到提升檢測品質目的。

另外，檢測人員多人取得大貨車、大客車駕照與實驗室品質管理與實驗室負責人證照，人員專業技術能力受到相當肯定。

林長造指出，柴油車排煙檢測站受理各縣市公文通知受檢車輛預約檢測，也接受一般民眾主動申請檢測，且完全免費。

林長造表示，對於主動到檢排煙狀況良好的車輛核發柴油車自主管理標章（A-1至A-5標章），持有A-1至A-3標章車輛，可豁免各縣市環保局路邊攔檢直接放行的優惠，歡迎柴油車主動預約到檢（電話05-5968574）。1060320

(中央社)