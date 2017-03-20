陽岱鋼不適 讀賣巨人仍期待未來發展
日本職棒讀賣巨人隊今天在台灣宣布轉播相關事宜，巨人社長久保博表示，雖然近來陽岱鋼身體不適，仍期待未來的發展，而陽岱鋼積極開朗的個性，也將會影響球隊。
讀賣巨人隊宣布，新球季主場例行賽，以及主場如果有季後賽的話，台灣由緯來電視網和愛爾達電視轉播，並開設繁體中文官網和臉書粉絲團「讀賣巨人隊臺灣粉絲團」，希望台灣成為巨人隊的第2主場。
陽岱鋼在春訓期間下半身不適，直到18日二軍熱身賽才首次上場，今天又傳出下半身不適情況復發。
久保博表示，陽岱鋼是打擊強、守備廣、速度快的「三拍子」選手，除了外型出眾，期待他積極、開朗的個性能影響球隊。
今天記者會上，巨人隊總教練高橋由伸和陽岱鋼透過影片跟台灣球迷問好，陽岱鋼希望大家，「為巨人軍加油，為陽岱鋼加油，謝謝。」
高橋由伸表示，今年巨人隊主場賽事，都會在台灣播出，而去年巨人OB隊和中華OB隊友誼賽的時候，也感受到台灣朋友的熱情，巨人隊今年有陽岱鋼和廖任磊的加入，希望大家多多支持。
久保博也指出，能確定轉播，除了感謝緯來電視網和愛爾達電視，也要感謝陽岱鋼。1060320
(中央社)
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