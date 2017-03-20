陸東風16對台 張小月：不受武力威脅
國防部長馮世寬證實中共火箭軍部署可對台灣本島遂行精準打擊的東風16型彈道飛彈。對此，陸委會主委張小月今天表示，台灣絕不會屈服，也呼籲陸方與台灣一起維持兩岸和平穩定。
行政院大陸委員會主任委員張小月下午赴立法院內政委員會備質詢。她在會前受訪時，針對記者相關提問作上述表示。
張小月說，國防部對於中國大陸軍事動態有全盤掌握也做好因應準備，絕對有能力捍衛台灣安全。
她表示，中國大陸對台灣採取針對性軍事作為，對兩岸關係發展沒有任何好處，對區域穩定和平安全也沒有正面幫助。台灣絕對不會在壓力之下屈服，中國大陸也有責任與台灣一起維持兩岸和平穩定發展。
民進黨籍立法委員陳其邁在質詢時要求張小月針對中共設置飛彈表達嚴正抗議。張小月答詢時重申，政府不會接受任何武力威脅。
國防部今天首度證實，大陸火箭軍部署可對台灣本島遂行精準打擊的東風16型彈道飛彈，此飛彈宣稱能躲避反導系統攔截，強化對台軍事恫嚇。
陸媒報導，東風16是目前大陸裝備中近程彈道飛彈最新式飛彈，用於打擊中近程範圍的重要目標，射程在1000到1500公里。2015年9月3日在中共的閱兵中首次亮相。
東風16的主要特色是，命中精度提高到50公尺以內，甚至可能攜帶一個500公斤重的高機動彈頭，能夠躲避敵方反導系統的攔截。1060320
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。