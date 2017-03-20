陸東風16對台 張小月：不受武力威脅

我要評比

國防部長馮世寬證實中共火箭軍部署可對台灣本島遂行精準打擊的東風16型彈道飛彈。對此，陸委會主委張小月今天表示，台灣絕不會屈服，也呼籲陸方與台灣一起維持兩岸和平穩定。

行政院大陸委員會主任委員張小月下午赴立法院內政委員會備質詢。她在會前受訪時，針對記者相關提問作上述表示。

張小月說，國防部對於中國大陸軍事動態有全盤掌握也做好因應準備，絕對有能力捍衛台灣安全。

她表示，中國大陸對台灣採取針對性軍事作為，對兩岸關係發展沒有任何好處，對區域穩定和平安全也沒有正面幫助。台灣絕對不會在壓力之下屈服，中國大陸也有責任與台灣一起維持兩岸和平穩定發展。

民進黨籍立法委員陳其邁在質詢時要求張小月針對中共設置飛彈表達嚴正抗議。張小月答詢時重申，政府不會接受任何武力威脅。

國防部今天首度證實，大陸火箭軍部署可對台灣本島遂行精準打擊的東風16型彈道飛彈，此飛彈宣稱能躲避反導系統攔截，強化對台軍事恫嚇。

陸媒報導，東風16是目前大陸裝備中近程彈道飛彈最新式飛彈，用於打擊中近程範圍的重要目標，射程在1000到1500公里。2015年9月3日在中共的閱兵中首次亮相。

東風16的主要特色是，命中精度提高到50公尺以內，甚至可能攜帶一個500公斤重的高機動彈頭，能夠躲避敵方反導系統的攔截。1060320

(中央社)