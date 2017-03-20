馮勝賢接任中華職棒聯盟秘書長

我要評比

前兄弟象隊球員馮勝賢今天表示，接任中華職棒聯盟秘書長一職，從今天開始上任。

中央社記者下午透過電話訪問，找到馮勝賢，他因為今天有許多會議要開，僅簡短表示，自己今天接任職棒聯盟秘書長。

至於記者問到，球員接任聯盟秘書長，馮勝賢是第一人，未來想做什麼？馮勝賢說，還在思考當中，會朝著自己的專業發揮。

馮勝賢過去是兄弟象當家二壘手，守備是他的強項，2007年退役轉任兄弟象二軍教練、二軍總教練、一軍教練、後來又轉往義大犀牛擔任一軍守備教練，直到2015年合約期滿，才離開職棒圈。

馮勝賢當年是義大教練合約3年滿，又考上國立體大競技與教練科學研究所博士班，在希望完成博士班學業的使命感下，當時決定回到學校專心唸書。1060320

(中央社)