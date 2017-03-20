最美麗的理事長 潘貴蘭掌台東觀光協會

台東縣觀光協會人事改選，由年輕的鹿鳴溫泉酒店董事長潘貴蘭當選理事長，她立即提出包括火車專列車廂認購等提升觀光方案。

69年次的潘貴蘭是台東最年輕的飯店董事長，會員認為她不僅是眾望所歸，也是「最美麗的理事長」，連她的故事都是觀光賣點。

潘貴蘭當選後立即端出台東觀光大餐，包括規畫舉辦台東10大甜點大賽、芳香療法大賽及腳底按摩大賽；以及申請旅宿業、旅遊業專用熱氣球。

另外，打通台東觀光任督二脈，申請台鐵火車專列車廂認購。此案，獲得立委劉櫂豪、廖國棟，台東縣政府觀旅處的全力支持。

潘貴蘭感謝觀光業者的支持，她說，有這個服務的機會，一定會很努力來做好這個職務，以公司事業經營管理的精神來推動公益性的台東縣觀光協會，她一定有這個信心，讓協會能夠有所作為。1060320

(中央社)