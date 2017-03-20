台中豐原社宅年底完工 打造共好社宅

台中市社會住宅豐原安康段今天上梁，預計年底完工，明年上半年開放入住，台中市長林佳龍表示，打造「共好社宅」，落實對台中市青年、勞工族群的照顧。

台中市政府都發局今天舉行社會住宅豐原安康段上梁典禮，台中市長林佳龍在市府相關局處陪同下，主持祈福儀式，祈求工程順利完工。

林佳龍表示，一期工程提供200戶住宅單元，並提供完善健康保健資訊及照顧，首創設置醫療關懷服務站，更結合托育、托老的社區功能，打造「共好社宅」，落實對台中市青年、勞工族群的照顧。

林佳龍指出，台中市的社宅符合地段好、建物好、機能好且價格公道的條件，將以市價租金水準7成以下的折數出租，對於有特殊身分及需求的民眾，市府將為其創造工作機會，讓他們得以透過勞務服務，降低租金負擔。

台中市都發局指出，豐原安康段社宅未來3處店鋪空間將以社區共好概念規劃，加上中國醫藥大學附設醫院日前已與市府簽訂健康關懷服務合作意向書，未來市府也將廣邀理念一致的社福單位及社會企業一同進駐社宅社區，打破社宅的既定印象，為當地社區帶來嶄新環境空間。1060320

(中央社)