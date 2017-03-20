行政院：前瞻綠能建設將創3兆效益

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行政院今天表示，前瞻基礎建設的綠能建設部分，特別預算匡列約新台幣500億元，估計10年將可創造3兆元經濟效益；水環境建設部分，8年內將投入2500億元。

行政院下午召開「前瞻基礎建設計畫記者會」，說明其中的綠能建設與水資源建設部分。

行政院發言人徐國勇表示，綠能建設的目標是永續發展，2025年達成非核家園，綠能發電達到2成；水資源的部分，希望做到「不缺水、不淹水、喝好水」。

政務委員吳政忠說明，綠能建設包括太陽光電、風電和沙崙綠能科學城等，政府主要工作在建置相關法規，要投入的預算不多，太陽光電與風電部分將可帶來1.8兆元的國內外投資，包括台電將針對建置綠能電網提出10年計畫，希望未來台灣能變成亞洲重要的綠能生產基地。

經濟部長李世光表示，特別預算將在綠能建設部分匡列500億元，經濟部估算，未來10年可創造約3兆元的經濟規模；水環境則將在8年內投入2500多億元。

根據行政院提供的資料，綠能建設部分，希望達到2025年設置太陽光電設20GW，建置太陽光電技術平台兩年推動計畫；風力發電則規劃在2025年達到4.2GW，其中包含高雄海洋科技產業創新專區，與台中港離岸風電產業專區等。另將建構沙崙綠能科學城，以創新綠能產業生態系。

水環境建設部分，分為三大主軸，第一「水與發展」目標在創造水源、資源永續，提供常態供水每日100萬噸、備援供水每日200萬噸。其中包括烏溪鳥嘴潭人工湖計畫、伏流水開發工程、雙溪生態水庫工程、曾文南化聯通管工程等建設。

第二主軸是「水與安全」，目標為改善淹水面積200平方公里、設施縣市管堤防護岸及雨水下水道完成250公里、中央管河川及區排治理120公里以上、海提改善達16公里以上。其中包括石門水庫阿姆坪防淤隧道計畫、湖山水庫第二原水管工程等。

第三主軸「水與環境」，目標為營造88處河川環境景觀及棲地，以及420公頃的親水空間。其中包括全國水環境改善計畫、無自來水地區供水改善計畫、再生水工程、深層海水取水工程計畫等。1060320

(中央社)