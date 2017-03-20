打擊環保犯罪 檢警環首長宣示
環保署長李應元、法務部長邱太三及內政部次長邱昌嶽今天共同宣示，將從法制面、行政面及執行面做檢討，強力嚇阻環保犯罪不法行為。
「檢警環中央三部會首長齊聚宣示」記者會今天在台北國軍英雄館舉行，環保署在現場展示近5年檢警環聯手查獲的20個各類型環保犯罪重大案例，並由李應元、邱太三及邱昌嶽等人共同宣示強力執法，阻斷環保犯罪及捍衛國土環境品質決心。
邱太三表示，環保犯罪在過去偵辦過程中有許多必須做檢討，像是現場挖掘器具能不能沒收、蒐證必須到什麼程度，常常讓警方不知道怎麼處置，因此在執行面上必須做檢討。
此外，檢視過去環保犯罪的刑度，確實是過輕，未來將提高刑責及高額罰鍰，並參考洗錢防制法，對不法利得流到第三人，要「擴大沒收阻斷不法」，消除經濟誘因。
邱太三也指出，未來會修法讓環保局、林務局、食安等特定職務公務人員，具有司法警察一定的調查、蒐證權限，讓第一線人員能夠第一時間蒐集到有效的證據。
另外，過去法院都會要求環境危害須提出具體證明，但複合污染要舉證污染程度造成人民健康多大危害，「有點強人所難」，未來將從具體危險化改為抽象危險化、舉證者轉換，讓對方舉證、證明對人民沒有危害。
李應元則表示，環保犯罪每年都還是有6、700件，打擊環保犯罪同時在保障合法，取締嚴懲非法、鼓勵合法，才能讓業者願意改善設備、增加投資。1060320
(中央社)
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