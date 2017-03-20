沒把煉乳加在冰上 男朝冰店丟炸彈遭判15年

桃園有躁鬱症的陳姓男子去年不滿買剉冰時，老闆沒把煉乳加在冰的最上面，竟返家拿土製炸彈朝剉冰店丟擲，店內天花板被炸出一個大洞，陳男抗辯他行為時沒有辨識能力，高院認為他還能自製炸彈，顯見辨識能力沒問題，將他重判15年，併科罰金8萬元，全案可上訴。

(中時)