探密 南港的祕密花園

南港中南里的城市田園風光美好，作物成長佳。

台北市寸土寸金的忠孝東路七段有一座綠意盎然的城市田園，這座位在南港中南里，由里民、南港區公所、南港社區大學共同合作下，在三鐵共構的南港車站斜對面，所打造的田園，最近作物剛採收，新種初播，談起栽植心得，里長詹坤隆說，「一步一腳印」；無獨有偶，南港區公所10樓的田園高麗菜、青椒、九層塔也豐收，志工們成就感很高。

最近北市天氣多變，春天後母面，志工們對作物栽植格外用心。以「中南快樂農場」來說，這是南港第一座城市田園，在里長及認養人的努力及用心經營下，讓原本遍布大小石礫且不適合種植的土地，變成今日一片翠綠、各式蔬果豐收。詹坤隆說，去年4月左右開始推動，剛剛採收了一批作物，大家以有易無，相互交換，每天認養人會彼此關心蔬菜生長狀況、忙抓蟲，居民間的感情透過同心協力種植的過程更形融洽，特別是每天下午4、5點過後的下班時間，農場裡最是熱鬧。

南港區公所10樓也有一處員工祕密花園，步行其間，果蔬成長極佳，最近青椒、紫蘇葉、高麗菜都收成很好。公所同仁說，認養之前都擔心栽不好，事實上也有失敗過，但最終能採摘自栽的蔬果，成就感很大，一切之前的辛苦也就雲散，反成為公餘最棒的解壓劑。

(中時)