邱議瑩挺尪批警超瞎的 基層員警：踹破辦公室的門才瞎

李永得遭警盤查，妻邱議瑩警方說法蠻「瞎」的。不過，警界有人批，踹破法務部長辦公室的門才瞎。（大圖/翻拍 小圖/中央社）

客委會主委李永得遭警盤查一事，立法委員邱議瑩今（20）出面挺尪表示，李永得穿夾腳拖且行色匆忙，成為被警方攔查的理由，這種說法蠻「瞎」的。不過，警界有人不客氣地說，「踹破法務部長辦公室的門才瞎」，維護市民的安全、預防犯罪，究竟要苛責警察到什麼地步？

中央社報導，邱議瑩昨天與丈夫李永得討論很久，到底服裝儀容哪裡不對勁？穿個夾腳拖去超商買2瓶飲料就要查身分證，這在台灣社會應該沒人可接受，不管對象是誰。

但邱議瑩對警方後來的說法覺得更離譜。警方稱，李永得與友人提購物袋去超商，邱議瑩說，這其實這不是友人，而是路人。幸好路人不是女性，否則這件事會沒完沒了。

或許踹破法務部長辦公室門的新聞印象較令人深刻，一位年輕女警說，如果是邱議瑩，大家還曉得她是誰！李永得這號人物，根本不認識。

聯合報報導，有警員對邱議瑩的「超瞎說」很不以為然。他說，台北轉運站是犯罪熱點，毒蟲、通緝犯經常出沒於此，各警察單位加強巡邏，維護市民的安全。這樣執行預防犯罪的勤務工作，竟然被斥為失當，這些政治人物究竟要苛責警察到何種地步？

台市另一名員警則感慨，「不做不錯、多做多錯」，警察臨檢動輒被扣違反人權、違憲大帽，如果以後警察巡邏箱簽一簽就走人，民眾可以接受嗎？他希望政治人物不要「有事找警察、沒事罵警察」。

(中時電子報)