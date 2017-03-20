廣島高校來永豐　體驗擂茶、射箭

我要評比

廣島高校學生到永豐高中進行交流，學習客家擂茶文化。（葉臻攝）

廣島高校學生到永豐高中交流，體驗射箭課程。（葉臻攝）

桃園永豐高中與日本縣立廣島高校簽訂姊妹校3年，今天是第3度進行教育交流計畫，共有11名日生到校交流，永豐高中除了讓他們體驗射箭課程外，還用英語教學客家擂茶製作，明天開始則與健行大學合作，體驗製作鳳梨酥、鶯歌陶藝等台灣特色。

永豐高中校長林裕豐表示，永豐高中與日本縣立廣島高校、千代田高校、愛媛縣宇和島南高校都是姊妹校，而廣島高校則是第3度來校進行教育交流，並由校內師生當寄宿家庭接待日本學生。

今天日生先體驗了永豐高中著名的射箭運動，以及以英語課程學習客家擂茶文化，晚間則到台北101參觀，今天開始則與合作計畫的健行科大進行創客體驗，包含珍珠奶茶、蔥油餅手做，和參訪鶯歌、九份等景點，進行鳳梨酥、陶藝、木製筆和3D列印等體驗。

今年7月永豐高中也會評選出4為學生到廣島、賀茂、千代田等高校進行教育交流，有別於以往的教育參訪僅能參觀的行程，將實際在日校進行學術、教育的交流，也能讓兩國學生有不一樣的文化教育體驗。

(中時)