桃園消防局 獲「車禍救援挑戰賽」全國冠軍

桃園消防局參加2017車禍救援挑戰賽，獲得車禍救援複雜脫困組冠軍。（消防局提供）

由屏東縣政府與中華民國繩索及救援協會主辦的2017車禍救援挑戰賽，17日開始在屏東縣進行為期3天的比賽，有來自10個縣市的消防特搜菁英參加，桃園則由災害搶救科長郭百倫帶隊參賽，以20分55秒的時間完成車體堆疊、變形及2傷患救援，在限時30分鐘的複雜車禍救援賽程中抱回冠軍，另桃園義消特搜第四分隊不但是唯一參賽的義消隊伍，也是車禍救援挑戰賽20分鐘標準脫困組亞軍。

消防局長胡英達表示，桃園的車禍救助救護案件數僅次於火災，複雜程度也不亞於火災搶救，以往複雜的車禍救援，要花1小時以上才能將患者從變形車體救出，專業救援隊伍的效率因此成為搶救生命的關鍵，消防局去年也辦理過2梯次車禍救助訓練，今年3月初也完成車禍救助種子教官班訓練，「外勤同仁的車禍救助訓練將成為重點」，學習如何在安全的前提下快速救人。

消防局表示，目前已研擬爭取適當獎勵鼓勵同仁，並預定在今年增購配發外勤分隊車禍救助支撐墊塊組、更新油壓破壞器材組、頂撐器材組等各式車禍救援器材，讓基層消防同仁能在最高安全之下提升車禍救援的專業和效率。

(中時)