藝術家蔡梅芳辦茶會，展示彩墨野薑花功力

彩墨藝術家蔡梅芳19日在高雄鳳山舉辦「蔡梅芳筆底春風現場揮毫」茶會。（林宏聰攝）

彩墨藝術家蔡梅芳19日在高雄鳳山舉辦「蔡梅芳筆底春風現場揮毫」茶會，展出幾張大幅人像和數十幅墨彩薑花小型作品，現場吸引200多人，只見她一手揮毫，一手拿著麥克風解說畫中意境，一心二用仍氣定神閒，博得滿堂喝采。

這場茶會包括鳳山區長劉勝元、鳳山商工校長鄭越庭、名書法家呂佳玲、國畫大家陳清貴等人均應邀出席，並請來屏東「蟲鳴鳥叫咖啡園」現煮咖啡，讓在場賓客品嘗咖啡，一面欣賞畫作，度過風雅的午後時光。

(中時)