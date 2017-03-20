公路總局：丙丁等遊覽車公司已開罰39件 共35萬元
交通部今舉行記者會，說明213蝶戀花旅行社遊覽車國道翻覆意外改善作為辦理情形。公路總局副總工程司林福山說明，評鑑列為丙、丁等的遊覽車業者，目前丙等業者共51家，截至3月17日止，已查核丙等47家，有15家業者查核結果不合格，已開罰17件，由於查核業者的時間不同，部分業者4月以前要完成改善，其他業者原則上給予一周到兩周改善時間。
林福山指出，丁等業者共有21家，已全部查核完畢，計有12家業者查核結果不合格，有3家改善期限已經到期，公路總局已複驗其中2家，針對租賃契約、派車單沒有保存完整，並建立公司駕駛人管理制度等，業者經改善已合格，其他業者改善期限陸續至3月底，經改善已合格業者，也會持續稽查。
林福山表示，目前丙等開罰17件、丁等開罰22件，共開罰39件，每件以最低罰金下限開罰9000元。當業者使用不合格駕駛人等具體違規行為，才會以最高罰90000元開罰，並未見於丙丁等業者。但未來不合格業者若未改善，最嚴重可吊照。
(中時)
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