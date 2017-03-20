小班「外遇對象」自曬超激全裸照 網友：沒看過她幹正事

《控制》裡飾演小班情婦的辣模艾蜜莉拉塔科斯基不畏艷照門影響，竟在IG曬全裸照，讓粉絲大飽眼福。(取材自Emily Ratajkowski IG)

英國模特兒艾蜜莉拉塔科斯基(Emily Ratajkowski)以火辣大膽著稱，4年前她曾為羅賓西克的熱門曲〈模糊界線〉拍攝MV，全裸入鏡因而爆紅，之後又在《控制》裡，飾演班艾佛列克(Bem Affleck)的小三，和小班滾床單的魅惑模樣，讓人印象深刻，而向來對身體很有自信的她，常在IG曬辣照，這次的新照相當驚人，竟是全裸照！

小班「外遇對象」果然身懷好料！25歲的艾蜜莉上周末到墨西哥度假，早先已曬了比基尼辣照，之後又接著在IG公開全新辣照，只見她認真用全身心享受陽光與海洋，一絲不掛趴在岩石上頭，緊緻蜜桃翹臀與南半球毫不害羞地出來見客，被盛讚為「絕世美女」，讓人大飽眼福。

但也有不少網友納悶，好像很少看見艾蜜莉工作時後的模樣，大酸「反正一職在海灘，還需要度假嗎？」、「除了出去玩跟曬辣肉，她有做過什麼正事嗎？」，而日前艾蜜莉傳出iCloud帳號二度遭駭，正有人四處兜售她的200多張艷照，甚至傳給了實境秀女星要她刊出，不過這些都影響不了艾蜜莉，她仍自信享受賣騷人生。

(中時電子報)