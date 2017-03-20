桃環局辦戲劇大賽 最高獎金10萬
由桃園市政府環保局主辦、環保署指導的106年度環保戲劇大賽，今天起至4月26日止接受報名，凡桃園市民或團體皆可組隊，用活潑的戲劇方式，喚起民眾對環保的意識，桃園市更獨家祭出初賽優勝獎2萬元演出費，最高獎金則有10萬元，歡迎民眾報名參加。
此次環保戲劇競賽主題，是希望參賽者用戲劇詮釋「循環經濟」、「清淨空氣」、「無塑海洋」及「關懷大地」等環境教育的議題，桃園的學校、團體、組織或企業都能報名，每隊人數以5至10位為限，用自己的方式演出專屬桃園的環保故事。
環保局表示，今年的環保戲劇競賽加分題，是將桃園環境教育大使「嘟嘟園長」、桃園環境教育主題歌「我在桃園」的詞曲融入劇本，凡通過劇本審查並進入表演競賽隊伍，就可獲得5000元補助，桃園市初賽優勝獎則有2萬元演出費，前2名隊伍更能角逐全國大賽，有機會競爭最高獎金10萬元。
(中時)
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