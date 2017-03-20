李永得搬出大法官釋字 批警方在硬拗

客委會主委李永得遭警察臨檢引發熱議，有人認為警方執法過當，也有人批評李永得反應過度，今日李永得在個人臉書上回應，自己只是以一個民眾的立場跟警方理性論法，「那裡耍甚麼威了」，並提出大法官釋字第535號重點，認為警方還在「硬拗」。

李永得指出，根據大法官釋字第535號重點，第一，臨檢之規定，並無授權警察得不顧時間、地點及對象任意臨檢或隨機盤查，第二，場所之臨檢勤務，應限於已發生危害或依客觀、合理判斷易生危害之處所，第三，對人實施之臨檢則須以有相當理由足認其行為已構成或即將發生危害者為限，第四，臨檢進行前應對在場者告以實施之事由，並出示證件。

該案讓警察喊冤，更公布攔查影片，認為是依法行事，並無不妥，李永得痛批警方到現在還在硬拗，也讚譽那位替他挺身而出的民眾，認為民眾的法治素養，比執法的警察還高。

(中時)