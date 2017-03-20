為拿技藝專班甄選資格 學生做愛校服務拚銷過
東港高中附設國中部技藝專班發展有成，不僅年年有超過3分之1的學生報名甄選，去年更擴編成為全台唯一有2班技藝班的學校，而因規定記過者不得報名，有些學生只好狂做愛校服務拚銷過，只為拿到參加資格；今年技藝競賽中，有6人拿下各類金牌。
輔導主任郭欣怡說，2008年起全台各國中幾乎都有成立1班技藝專班，讓八年級生要升九年級時，可以依自己的興趣報名徵選、探索未來發展，而9年來年年的報名人數幾乎都超過3分之1，因此去年特地向中央申請增班，全國唯一的專2班便就此產生。
她說，1個專班有4個職群課程，專1班有家政、餐旅、設計、食品等項目，專2班在考量學校臨海的條件下，開設了海事、動力機械、電機與電子及農業，當中還有實際出海近2周的海訓課程，在理論與實務操作並進下，深獲學生青睞。
然而，入選門檻並沒因增班而降低。她打趣地說，簡章規定記過者不得報名，因此學校出現一種學生狂做愛校服務拚銷過的現象；今年技藝比賽拿到農業職群金牌的林家誠說，「報名第1次因為小過被刷掉，好險愛校服務救了我」。
「不是不讀書的孩子才去技藝班。」郭欣怡強調，開班之初學生家長都有不會讀書就去技藝班的迷思，但其實不然，這是一個讓學生探索興趣的機會，曾有校排百名的學生參加抽離式技藝班，家長也很支持，這是一個很成功的教育轉捩點。
(中時)
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