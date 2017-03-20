三重成功路面塌陷 疑汙水管滲漏惹禍

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三重區公所現場成立災害應變中心，並於塌陷處開挖出深約3公尺、長12公尺、寬3公尺的大洞，進一步勘察塌陷原因。（譚宇哲攝）

三重區公所於現場成立災害應變中心，並於塌陷處開挖出深約3公尺、長12公尺、寬3公尺的大洞，進一步勘察塌陷原因。（譚宇哲攝）

成功路108巷口路面疑似因地下汙水管滲漏導致長期沖刷，造成該處共計有約近50平方公尺的路面地基遭掏空。（譚宇哲攝）

新北市三重區成功路108巷口路面昨天晚間7時許突然塌陷，形成深度約20公分、長約10公尺、寬約8公尺的大洞，今天凌晨一度再次塌陷，經市府施工人員進一步開挖勘查，初步研判是汙水管滲漏導致塌陷，正持續擴大開挖範圍進行勘查修復。

今天凌晨2時許該區路面再度塌陷時，導致瓦斯管線遭扯裂氣體外露，現場飄散濃濃瓦斯味，警消獲報到場佈水線警戒，三重區公所也於現場成立災害應變中心，並於塌陷處開挖出深約3公尺、長12公尺、寬3公尺的大洞，進一步勘察塌陷原因。

三重區公所工務課長羅澤憲表示，經查疑似因地下汙水管滲漏導致長期沖刷，造成該處共計有約近50平方公尺的路面地基遭掏空，今天上午已由新海瓦斯派員到場協助進行瓦斯止漏，並由水利局派員修復滲漏的汙水管，待管線修復完成後，預計今晚回填坑洞。

(中時)