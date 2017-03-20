18歲青年被自己人誤殺 檢方收押5人
18日發生在屏東市河濱公園18歲林姓青年，為朋友談判助陣，卻被自己同夥人開槍誤擊身亡案，檢方今天以殺人、槍砲等罪將5名涉案人聲押獲准。
18歲林姓青年被朋友叫去為人家的談判助陣，林姓青年所乘坐的轎車18日凌晨1時許，到達相約談判的河濱公園時，被自己助陣的一方人馬誤認為敵方，除了用轎車衝撞外，還被近距離朝車內開槍，這一場混亂導致4人受傷，林姓青年被子彈擊中心臟部位，事發後，一群人才發現誤擊自己人，趕緊將傷者送醫，但林姓青年卻不治。
警方當晚逮捕涉案8人，並循線查扣改造手槍3支、空氣槍1支及作案車輛3輛，涉案人之一的邱彬凱就是談判的主角，也是持改造手槍開槍的人之一，另一名持改造手槍開槍的是陳根茂，而現役海軍陸戰隊中士副班長的劉昶廷則持空氣槍開槍，他們都辯稱是對空開槍。
警方已進行彈道比對，以確定開槍擊中林姓青年的是誰，不過警方表示，初步比對，林姓青年是被改造手槍的子彈打中，而不是被空氣槍打中。
檢方在偵訊8人後，將邱彬凱、陳根茂、劉昶廷、陳星亨及陳盈哲等5人依殺人及槍砲罪嫌向法院聲押獲准。
檢方表示，被害人林姓青年解剖後，法醫初步研判致命傷為肺動脈遭槍擊導致血胸、出血性休克而死亡。1060320
(中央社)
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