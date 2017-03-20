羅智強臉書逾50萬讚 江宜樺獻上祝福

宣布3階段投入台北市長選舉的前總統府副秘書長羅智強，臉書粉絲專頁突破50萬讚，前行政院長江宜樺特別錄製影片，獻上祝福，「相信羅智強這一趟俠客之行，一定不會寂寞」。

江宜樺在影片中表示，他認識羅智強很多年，經常覺得羅智強像是一個武俠小說裡面走出來的人物，喜歡打抱不平，非常重視跟朋友之間的情誼。有時候為了堅持自己的理想，赴湯蹈火在所不惜。

江宜樺說，政黨輪替之後，許多人對台灣未來的發展感到憂心，但是羅智強從來不氣餒，透過臉書，丟出一篇又一篇，擲地有聲的文章，引起很多共鳴。

江宜樺表示，當他聽說羅智強的臉書粉絲，已經突破50萬人次，感到非常非常的開心，因此要獻上祝福，希望羅智強再接再厲，以衝破100萬人數為目標。

羅智強去年12月底宣布3階段投入台北市長選舉，今年底前，臉書粉絲專頁衝破100萬的「超高門檻」，爭取社群認同，達標就參選。1060320

(中央社)