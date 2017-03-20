和解弄錯對象 賠了錢又被起訴
57歲、神岡區一家塑膠零件工廠沈姓女負責人，去年5月間因懷疑印尼籍勞工蘇娜偷懶，拿掃把打她受傷，蘇娜提告後與公司達成和解即離境返國，沈女以為沒事了，沒想到因和解對象是公司，蘇娜也未撤回告訴，檢方仍依傷害罪嫌起訴沈女。
35歲蘇娜於2010年間至該塑膠工廠工作，3年期滿出境返回印尼，2013年12月再次入境繼續在塑膠工廠工作。
去年5月間，蘇娜被打後，在進行例行健康檢查時，向同鄉訴苦被老闆打，同鄉建議她驗傷報警，蘇娜隨即驗傷後向豐原分局報案，指沈女先是在2月間徒手打她，5月23日晚上再持掃把打她造成頭部、下背、右側上臂及大腿、左側食指及無名指、右腰部挫傷等傷害。
雙方和解後，蘇娜在去年6月底已返回印尼，檢方事後才收到移送書，沈女到庭後坦承用掃把打人，但強調已賠償數萬元後和解。但因蘇娜是與公司達成和解，和解書也未表明要撤回傷害告訴，檢方仍依傷害罪嫌起訴沈女。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。