和解弄錯對象 賠了錢又被起訴

57歲、神岡區一家塑膠零件工廠沈姓女負責人，去年5月間因懷疑印尼籍勞工蘇娜偷懶，拿掃把打她受傷，蘇娜提告後與公司達成和解即離境返國，沈女以為沒事了，沒想到因和解對象是公司，蘇娜也未撤回告訴，檢方仍依傷害罪嫌起訴沈女。

35歲蘇娜於2010年間至該塑膠工廠工作，3年期滿出境返回印尼，2013年12月再次入境繼續在塑膠工廠工作。

去年5月間，蘇娜被打後，在進行例行健康檢查時，向同鄉訴苦被老闆打，同鄉建議她驗傷報警，蘇娜隨即驗傷後向豐原分局報案，指沈女先是在2月間徒手打她，5月23日晚上再持掃把打她造成頭部、下背、右側上臂及大腿、左側食指及無名指、右腰部挫傷等傷害。

雙方和解後，蘇娜在去年6月底已返回印尼，檢方事後才收到移送書，沈女到庭後坦承用掃把打人，但強調已賠償數萬元後和解。但因蘇娜是與公司達成和解，和解書也未表明要撤回傷害告訴，檢方仍依傷害罪嫌起訴沈女。

(中時)