巨人社長花5分鐘誇讚 看好廖任磊具1軍主投潛力
日本職棒讀賣巨人球團社長久保博，20日來台宣布台灣緯來與愛爾達體育台，今年將轉播71場巨人隊主場賽事，但他致詞時花了約5分鐘，在跨讚去年11月簽下的台灣新人投手廖任磊，看好日後能成為巨人隊的主力投手。
久保博20日在台灣轉播巨人隊記者會上表示，除了今年加入陽岱鋼是有意將台灣打造成「巨人第2主場」的主因，另外還有新簽下的廖任磊。
說到廖任磊，久保博花侃侃而談了約5分鐘之久，他打趣說：「去年12月來台灣要回日本時，隔壁座了1個很高大的人，那個人就是巨人隊剛簽約的廖任磊，本來當時很想睡，但他很能聊，而且一聊就是2小時，讓他無法睡。」
久保博表示，那次廖任磊在飛機上說他很喜歡日本職棒，希望一生的棒球生涯能到日本職棒打球，對他印象深刻，雖然現在球技還要再琢磨與培養，但相信未來一定能夠成為巨人隊的主力投手。
身高201公分的廖任磊，去年11月在日職新人選秀會，被巨人隊以第7指名挑選，後以4千萬日圓簽約加盟巨人隊。久保博20日說：「我第1次看到他高人一等的201公分身高，就感到驚豔。」。
(中時電子報)
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