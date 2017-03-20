走進這城鎮就像掉進調色盤 外國攝影師驚嘆：太美了！
站在這裡，宛如就像置身於畫家調色盤之中！近來一名加拿大旅行攝影師德瓦妮（Jessica Devnani）在哥倫比亞自助旅行時，偶然走進一座名為瓜塔佩（Guatape）的小鎮，頓時被眼前街景給驚艷到，所見之處皆充滿亮麗顏色。事後德瓦妮將所拍攝照片上傳至社群，立刻引起網友熱烈討論。
位於哥倫比亞的瓜塔佩，是一座海拔2千公尺的城鎮，約有5千人居住於此。在這裡，所有牆壁、窗框、樓梯，甚至屋頂都有著明亮的色彩，有些更會被畫上特別的圖案。美國知名時尚與攝影網站《My Modern Met》報導，當攝影師德瓦妮走進這裡時，立刻對映入眼簾的美麗色彩感到驚艷，加上鵝卵石鋪成的街道與壯麗風景，讓她忍不住頻按快門。
報導中指出，瓜塔佩建築物上的圖畫有著不同的意義，像是有些是用於標示商家、有些則是該住處居民的信仰，或是代表著農業文化遺產；不過也有許多純粹只是藝術圖案。德瓦妮分享說道，在這小鎮四處閒逛與攝影，絕對是一件很快樂的事。
除了城鎮中亮麗街景外，瓜塔佩還有一座名為「瓜塔佩巨岩」（El Penon de Guatape）的巨石，其位於海拔2135公尺的地方，高約220公尺、長約385公尺，需爬上659層階梯才可登頂；不過登上後就可360度觀賞島嶼風光，德瓦妮就讚賞地表示，這裡真的會讓你驚嘆，原來我們地球有這美的地方。
(中時電子報)
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