澎管處首創自行車達人領騎 帶您暢遊澎湖灣

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輕鬆漫遊澎湖最過癮，澎湖國家風景區管理處首創全國推出自行車達人領騎導覽解說服務，行銷單車旅遊，體驗世界最美麗海灣的澎湖之美。

碧海藍天白沙灘的澎湖島，彷彿是世外桃源的旅遊天堂，去年觀光客人數創新高破百萬，大夥就愛這悠閒之旅，精氣神全身都放鬆。

相中自由行旅遊市場蓬勃發展，尤其近年來正夯的單車遊台灣，澎湖國家風景區管理處大力推動低碳觀光遊程，首創自行車達人領騎導覽解說服務，引領著車友們享受時速20公里的澎湖旅行。

活動於即日起至6月30日，歡迎全國各地遊客以自行車方式旅遊澎湖的5人以上團體，透過澎管處網站線上申請，免費提供專業自行車領騎導覽人員，一路陪同慢騎漫遊，瀏覽浪漫澎湖島的旅遊景點與明媚風光。

澎管處更精心規劃了3條不同類型的單車旅遊路線，休閒級「馬公的浪漫人文祕徑探索」、運動級「澎南、湖西的黃金海岸祕徑探索」及挑戰級「白沙、西嶼的藍海烽煙祕徑探索」，串聯整合澎湖單車旅遊環島新路網。

澎管處表示，今年也同時推出一系列Ａ好康活動，車友們憑機（船）票還可免費兌換澎湖生活博物館門票，另將澎湖單車旅遊的感想及照片PO至「菊島歡樂遊-澎湖國家風景區」Facebook粉絲專頁自行車季專區，參加抽獎限量版車衣等獎品。

(中時)