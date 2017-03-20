政院今公布綠能水環境 引3兆商機

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行政院舉行前瞻建設第一波說明會（呂雪彗攝）

行政院本周四將公布「前瞻基礎建設計畫」項目和金額，今天下午首度先舉行記者會介紹綠能和水環境建設規劃，綠能政府將投入500億，經長說，10年後可帶來國內外投資約3兆元商機；水資源部分，則投入2500億元經費，要達到不缺水、不淹水、喝好水的目標。

國發會主委陳添枝在記者會上表示，近幾些年國內投資動能不夠，需要強化，尤其是政府和公營事業在2000年後，投資都呈現負成長，因此政府才會提出「前瞻基礎建設」帶動經濟動能。

政委吳政忠則表示，綠能包括太陽光電、風電和沙崙綠能科學城等計畫，主要是相關法規彙整、建置，政府要投入預算不多，但以太陽光電和風電為例，至2025年可引進民間投資1.8兆元，希望未來台灣能變成亞洲綠能的重要生產基地。

綠能建設部分，分為「強化能源安全」、「創新綠色經濟」與「促進環境永續」三大願景。李世光說，希望達到2025太陽光電累積達20GW設施，將建置太陽光電技術平台二年推動計畫。

另風力發電2025年達到4.2GW，也會建設高雄海洋科技產業創新專區與台中港離岸風電產業專區，主因前者基座需中鋼鋼鐵打造機座，台中港則要作為風機葉片組裝基地。

在建構沙崙綠能科學城方面，吳政忠也說，要建立創新綠能產業生態系，包括科學城低碳智慧環境基礎建置、區域性儲能設備技術示範驗證計劃，與再生能源投（融）資第三方簡測驗中心技術評估等。

此外，水環境建設目標，徐國勇說，是希望做到「不缺水、不淹水、喝好水」目標。據行政院提供資料，在水環境建設部分，分為「水與發展」、「水與安全」及「水與環境」3大部分，前兩項主要目標是大幅降低淹水與缺水風險，第三部分則希望能擘畫優質的水環境。

「水與發展」部分，希望能夠創造水源資源永續，提供常態供水每日100萬噸，提供備援供水每日200萬噸，未來會有跨域的水管連通建設。其中包括烏溪鳥嘴潭人工湖計畫、伏流水開發工程、雙溪生態水庫工程等建設。

「水與安全」部分，希望改善淹水面積200平方公里，設施縣市管堤防護岸及雨水下水道完成250公里；中央管河川及區排治理120公里以上；海提改善達16公里以上。其中包括石門水庫阿姆坪防淤隧道計畫、湖山水庫第二原水管工程等。

「水與環境」部分，主要希望推動88處河川環境景觀及棲地營造，並營造420公頃的水環境親水空間。其中包括全國水環境改善計畫、再生水工程、深層海水取水工程計畫等。

(工商)