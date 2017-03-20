檢察官進修「摸魚」 判罰俸6月定讞

我要評比

桃園地檢署檢察官呂理銘向法務部申請在2013年帶薪就讀研究所進修，不料他才讀了半年就休學，也未依規定完成論文報告；司法院職務法庭考量呂男坦承事實，表示深切悔意，依違反法官法等相關規定，判他罰款6個月俸給確定。

(中時)