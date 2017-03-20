彰化大城檢出肉鴨染禽流感 撲殺1542隻

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彰化縣大城鄉一處肉鴨場，昨天確診出H5N2亞型高病原性禽流感病毒，防疫人員今天進行撲殺工作，共計撲殺場內1542隻肉鴨。

彰化縣動物防疫所長董孟治今天表示，大城鄉一處肉鴨場13日申請上市前監測採樣，19日經家畜衛生試驗所確診為H5N2亞型高病原性禽流感病毒，防疫人員今天撲殺場內鴨隻，共撲殺1542隻肉鴨。

董孟治指出，高病原性禽流感案例禽場撲殺清場後，需由防疫人員確認清潔消毒程序符合規定，場區及禽舍至少應淨空21天以上，接著進行21天哨兵家禽試驗，通過後才能復養。

董孟治說，復養家禽必須要飼養於非開放式或密閉式禽舍，以避免病毒入侵，確保家禽健康，另外，高病原性禽流感案例場周圍1公里所有家禽場，需進行採樣監測工作，連續3個月，以監測病毒是否傳播擴散。

董孟治表示，縣內肉鴨場上市監測工作已採樣送檢256場，其中發現並處理7處案例場，陽性場比率為2.7%；鴨隻較不易由外觀判斷是否感染禽流感，因此農委會公告，全國鴨場2月24日到5月31日，都需檢測禽流感陰性，並檢附報告及家禽健康證明書，才能上市屠宰，提醒養鴨業者配合採樣監測工作。1060320

(中央社)