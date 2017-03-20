大甲媽遶境將起駕 媽祖咖啡幫信眾提神
大甲媽遶境活動將於24日晚上起駕，這次活動中將有咖啡專車隨行，在定點現烘現煮咖啡供信眾免費品嚐提神，現場還有擲筊比賽，有機會獲得飯店總統套房住宿券。
一年一度的大甲媽遶境活動將於24日晚上11時起駕，預定4月2日回鑾，過去都會參加遶境的黑沃咖啡業者林佩霓，這次與大甲鎮瀾宮聯名推出「媽祖咖啡」，在沿途定點現烘現煮供信眾免費品嚐。
林佩霓指出，這次推出的「媽祖咖啡」，不但請來台灣烘豆大賽冠軍江承哲親自調配媽祖專用咖啡配方，還請來藝術家設計新潮時尚的媽祖平安符包裝，再出動3.5噸媽祖大卡車載著大型烘豆機，在沿途遶境定點由兩位美女烘豆師現場表演烘豆秀，同時也在現場烹煮新鮮咖啡免費提供民眾品飲。
為了讓信眾在品嚐咖啡過程中也有互動，林佩霓說，除了提供免費咖啡，還在定點現場舉辦擲筊杯比賽及互動小遊戲，最大獎將有機會獲得價值近2萬元的飯店總統套房住宿券，讓遶境行走過程中增添樂趣。
由烘豆師江承哲專為大甲鎮瀾宮媽祖研發的「媽祖咖啡」掛耳包，採用來自中美洲薩爾瓦多咖啡豆，林佩霓表示，風味帶有堅果與巧克力芳香，口感豐富厚實、尾韻甘甜順口。
至於媽祖咖啡的外包裝，則邀請旅日台灣藝術家設計新潮時尚的媽祖平安符包裝，林佩霓說，外包裝以紅、紫、橘、白、粉紅等5種顏色，分別代表平安、健康、發財、升官與貴人相助等吉祥意義，另外還附上1張大甲媽祖五福臨門明信片，讓信徒可以將祝福寄給遠方的親朋好友。1060320
(中央社)
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