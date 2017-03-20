國5翻車後查遊覽車 39張罰單罰35萬元

我要評比

國道5號2月13日發生遊覽車重大事故，交通部公路總局加強查核評鑑列丙及丁的遊覽車業，目前共開出39張罰單，罰鍰共新台幣35萬1000元。

交通部今天下午舉行「國道5號遊覽車事故善後保險理賠及改善作為」記者會。

公路總局公布國5翻車事後，業依公路法對評鑑列丙、丁遊覽車業者查核。

公路總局統計，目前已對丙等遊覽車業及丁等遊覽車業開出共39張罰單，每張罰單以最低裁罰金額9000元裁罰，總金額35萬1000元。

公路總局說，因為目前查到的缺失，主要是靜態部分，例如租賃契約、派車單未妥善保存，未建立駕駛員管理制度等，先以最低金額開罰。

公路總局說，目前丙等業者共51家，至3月17日，已查核47家，已有15家業者查核結果不合格，開出17張罰單，要業者4月底前完改善 。

另丁等業者共21家，已全部查核完，有12家不合格，3月底前要完成改善，目前已有3家完成改善並通過複檢。

公路總局說，如果業者無法在限期內改善或改善無效者，將停止業者部分營業，停止部分營業仍未改善者，將廢止執照。1060320

(中央社)