富邦開季記者會 新球衣、吉祥物亮相

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富邦開季記者會。（葉姵妤攝）

富邦悍將即將展開首個中職球季，經過多時的籌備，今天（20日）盛大舉行開季記者會，包括新球隊主客場球衣、吉祥物Frank及啦啦隊女孩Fubon Angels都正式對外亮相，富邦將在3月25日於新莊棒球場進行隊史首戰，於中職開幕戰交手中信兄弟。

(中時電子報)

富邦悍將主場球衣。（葉姵妤攝）

富邦悍將主場球衣，球衣背號則是富邦專屬字體。（葉姵妤攝）

富邦悍將客場球衣。（葉姵妤攝）

富邦悍將吉祥物Frank。（葉姵妤攝）