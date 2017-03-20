公主遊輪物流副總裁 參觀高雄蔬果集貨場
國際知名「公主遊輪」物流副總裁Eugene Marino造訪高雄，20日下午在高市海洋局、農業局陪同下，參觀路竹蔬果集貨包裝場，他表示，對高雄農產品的安全生產模式印象深刻，未來希望有機會合作，作為公主遊輪食材供應基地。
繼麗星遊輪增加高雄為母港之後，公主遊輪也推出高雄出發航程，Marino今天特地參觀路竹加洲果菜運銷合作社所屬的蔬果集貨包裝場，了解生鮮蔬果理貨、分級、截切、包裝處理等工作流程，並品嘗在地生產的鳳梨、芭樂、西瓜和小番茄。
高市農業局長蔡復進表示，高雄推動安全農業有成，產銷履歷驗證戶達782戶，驗證面積也突破1327公頃，未來隨著遊輪停靠航班增加，高雄市期盼能做為遊輪食材採購的基地之一，讓來自全球的旅客都能品嘗高雄安全美味的蔬果。
加洲果菜運銷合作社經理柯俊宇則指出，公主遊輪對蔬果供應條件要求高，不僅要有台灣各項認證，也必須符合美國標準，未來若能供應國際遊輪，對高雄農民有很大幫助。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。