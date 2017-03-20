公主遊輪物流副總裁，參觀高雄蔬果集貨場

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國際知名「公主遊輪」物流副總裁Eugene Marino造訪高雄，20日下午在高市海洋局、農業局陪同下，參觀路竹蔬果集貨包裝場。（高市農業局提供）

國際知名「公主遊輪」物流副總裁Eugene Marino造訪高雄，20日下午在高市海洋局、農業局陪同下，參觀路竹蔬果集貨包裝場，他表示，對高雄農產品的安全生產模式印象深刻，未來希望有機會合作，作為公主遊輪食材供應基地。

繼麗星遊輪增加高雄為母港之後，公主遊輪也推出高雄出發航程，Marino今天特地參觀路竹加洲果菜運銷合作社所屬的蔬果集貨包裝場，了解生鮮蔬果理貨、分級、截切、包裝處理等工作流程，並品嘗在地生產的鳳梨、芭樂、西瓜和小番茄。

高市農業局長蔡復進表示，高雄推動安全農業有成，產銷履歷驗證戶達782戶，驗證面積也突破1327公頃，未來隨著遊輪停靠航班增加，高雄市期盼能做為遊輪食材採購的基地之一，讓來自全球的旅客都能品嘗高雄安全美味的蔬果。

加洲果菜運銷合作社經理柯俊宇則指出，公主遊輪對蔬果供應條件要求高，不僅要有台灣各項認證，也必須符合美國標準，未來若能供應國際遊輪，對高雄農民有很大幫助。

(中時)