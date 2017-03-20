桃市國民黨團要求鄭文燦力抗中央 暫緩一例一休

一例一休爭議不斷，桃園市國民黨團議員要求市長鄭文燦打開與中央溝通的大門，先暫緩實施，待法令成熟後再全面推行。（蔡依珍攝）

一例一休爭議不斷，南投率先開砲喊拒絕，桃園市長鄭文燦卻說「單一縣市沒有豁免權」，國民黨團議員直指桃園是工商大市，影響範圍最廣，身為首長沒為市民爭取權益，卻任憑配套不足、一變再變的「三輸」法案上路，要求鄭打開與中央溝通的大門，向中央反映執法困難性，先暫緩實施，待法令成熟後再全面推行。

黨團書記長徐玉樹說，勞基法「一例一休」施行以來，爭議不斷，除了造成勞、資和政府三輸以外，連帶也使得民生物價亦受到波動，影響所及難以預估，率同黨呂淑真、梁為超、陳美梅、葉明月、周玉琴和李柏坊，強烈要求桃園市府暫停實施，待中央修正後，再行實施。

徐玉樹說，勞基法「一例一休」實施至今，各業為了應付法令修改，使出渾身解數，改變各種不同上班方式，以減少遭罰的情形發生，甚至有些業者為了加班問題，把打卡上班方式改以簽到或其他方式來取代，依據媒體的調查，有一半民眾認為此法是五大民生法案中評價最低修法。

李柏坊指出，自「一例一休」實施後，不但因為資方在經濟面不佳下而增加負擔，減少加班，造成勞工的收入不增反減，包括運輸、餐飲、醫療等各行各業紛紛宣布調漲價格，造成消費者負擔加重，這樣讓勞、資及政府皆輸的法令，市府有必要要求相關單位配合執行嗎？

執行長梁為超說，許多業者和勞工朋友向他反映自實施「一例一休」後，資方為了躲法令修改，減少被罰可能，改變上班方式，也有業者因為負擔加重，被迫以變相方式加價，結果造成生意一落千丈，員工也好不到那去，上班收入減少消費，許多商店苦撐度日，希望政府改變實施時程。

梁為超說，民怨四起，桃園市府有必要不理會中央，暫停實施此修法，待法令修到更完善後再執行，以免造成社會不安和地方經濟發展受影響。

桃園市國民黨團要求桃園市政府，應積極向中央強烈表達執法的困難，進而迫使中央儘速補救，宣告「一例一休」暫緩施行，市長鄭文燦更應為了全市民利益，拿出以前反對「中央」的魄力來，逕行宣布「拒絕執法」，以減民怨。

(中時)