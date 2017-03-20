回收場邊偷邊賣 2賊大做無本生意遭逮
新竹縣林姓、許姓兩男今年2月間起，多次至竹北市1家資源回收場佯裝要賣廢電瓶，但卻偷偷在場內先竊取堆放在一旁的廢電瓶，再佯裝是從車上搬下贓物「賣回」給回收場，大做無本生意，被害業者不甘損失，19日報警將2人扭送法辦。
警方調查，有竊盜、傷害、恐嚇及詐欺前科的33歲林姓男子與同樣有毒品、毀損、公共危險等前科的許姓男子，兩人為國中同學卻聯手做不法勾當，從今年2月起，多次開車到竹北市1家資源回收場佯裝賣廢電瓶。
兩人並利用停車角度的視覺阻隔及回收場人來人往不備之際，入場後由林嫌偷搬回收場內推放在廢電池區的汽車電瓶到自己車邊，並打開車門，一來做為掩護，二來佯裝是自己從車內搬下車的，期間還會從自己車上搬下電瓶來混充。
而在林嫌偷搬電瓶的同時，許嫌則是到磅秤區，跟老闆借推車載林嫌偷得的電瓶，兩人之後再大搖大擺推給老闆過磅後再由許嫌到櫃檯領現金。
另一方面林嫌再將過完磅的電瓶放上推車推回廢電池區，假裝要放回去時，卻又趁老闆疏於注意，再次偷搬電瓶放回自己車上離去，就這樣兩人幹下多達9次的無本生意。
但夜路走多了，林、許2人日前再度到回收場以同樣手法行竊，遭員工發現，兩人嚇的趕緊歸還贓物後離去，事後業者越想越不對勁，深覺近來的廢電瓶回收量減少可能有鬼，先向警方報案後，再調閱場內監視器查看，這才發現原來兩嫌已以此手法大做無本生意多次。
昨天兩嫌再度拿銅線到回收場販賣，業者報警當場將兩人逮捕，林嫌並供稱，因自己右手截肢找工作不易才會出此下策，而許嫌則是因毀損案還遭通緝中，警方今天訊後並將全案移送法辦。
(中時)
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