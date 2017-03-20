女違反承諾仍與已婚男往來 判賠50萬
大老婆的反擊！吳姓女子與已婚的潘姓男子外遇懷孕，被魏姓原配發現後，除承諾不再與潘來往，還切結不以電話、簡訊等騷擾潘及家人。不料，吳女不僅繼續與潘往來，還將潘與女兒合照PO上臉書，並傳訊對魏女及其子女嗆聲，引發對方不滿提告，法官判吳女敗訴應賠償50萬元確定。
判決書指出，潘某與魏女於1989年結婚後，育有3名子女，目前均已成年。2010年潘某與吳姓女子外遇，隔年因吳女懷孕，潘某打算將家中外勞帶到吳女住處照顧時，被魏女發現向雲林地檢署提告妨害家庭。
魏女指出，由於潘某與吳女一再向她保證絕不再往來，吳女還出具切結書，承諾日後不會再對潘某及其家人以電話、簡訊等方式騷擾，如違反承諾願支付100萬元，她才同意撤回告訴，潘與吳也因此獲不起訴處分。
不料，吳女事後不僅違反承諾繼續與潘某往來，還變本加利將潘與2人所生女兒的合照PO上臉書，並在魏女子女的臉書貼文，甚至更傳簡訊嗆聲魏女，造成魏女及家人極大困擾，引發對方不滿，向法院提告請求依切結內容賠償100萬元。
庭訊時，吳女抗辯說，切結書切結的對象並非魏女本人，因此並沒有違反承諾；至於到魏女子女臉書PO文，係因對方挑釁所引起，並非她的過失；加上她原本即精神不穩，被潘某遺棄及魏女興訟追殺的打擊後，更因萬念俱灰曾服毒自盡被送醫急救，進而重度憂鬱須追縱治療，且家無恆產、長期失業，無力負擔高額賠償金，請法官判對方敗訴。
不過，一、二審法官都認為，吳女所言並無理由，但也考量她獨自養育子女生活不易，精神上又因婚外情為社會不容，如因PO文負擔100萬元違約金似嫌過高，應以50萬元為合理，全案確定，不得上訴。
(中時)
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