健檢加值 屏東縣力推高齡友善城市
屏東縣65歲以上老人占全縣人口數達15％以上，正式邁入高齡社會，縣政府為照顧長者健康，由縣庫每年自籌200餘萬元，推出老人加值健檢服務，另外針對33鄉鎮衛生所，規畫2年內通過高齡友善機構認證，期盼打造屏東成為健康高齡好所在。
屏東縣長潘孟安表示，惡性腫瘤及心臟疾病位居全縣十大死因第一及二名，其中肝癌長年位居癌症死因首位，心血管疾病也與多項慢性病有密切相關性，但民眾常在疾病初期忽視，等發病時已錯失治療先機。
因此，縣府針對縣內65歲以上老人或55歲以上原住民，且為低收入戶、中低收入戶或65歲以上經審查認定未達最低生活費1.5倍中低收入老人生活津貼者，除原有健檢項目外，另外加值提供十二導程心電圖、上腹部超音波及α-胎兒蛋白檢查，預計有2204位老人可受惠。
屏縣衛生局長薛瑞元也強調，醫療院所超過3成以上比例是服務長輩，為讓看診更便利，除積極建置符合長者需要的友善醫療環境，今年衛生所也將加入友善照護機構認證行列，針對看診環境進行修繕及強化各項友善措施，使長者就診無礙。
目前枋寮鄉衛生所已通過衛福部認證，是屏東縣第一家通過認證的衛生所，後續將持續推動其他衛生所跟進，規畫2年內、33鄉鎮市都將完成認證作業，讓長者能達到健康在地老化及安居。
(中時)
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