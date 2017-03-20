Mr.Brown Café 膠囊咖啡精品體驗館 南京、天母店盛大開幕
隨著現代人生活條件提升，品咖啡已成為生活重要一環，金車集團旗下「Mr.Brown Café膠囊咖啡精品體驗館」今日盛大開幕，目前伯朗膠囊咖啡精品體驗館有台北南京店與天母店2間獨立門市，帶給消費者全新體驗。
Mr.Brown Café與義大利Caffitaly System技術合作，推出全新膠囊咖啡機，包括緋鑽紅、貝殼白、曜石黑及Candy Blue四種顏色，提供消費者多元化選擇。咖啡膠囊採特殊雙層過濾器結構，透過咖啡機15BAR高壓幫浦注水，保留咖啡香氣，有伯朗經典、果香狂想曲、芳醇盛典、衣索比亞、哥斯大黎加、春之綻放及陽光柔香七種口味膠囊，滿足多變口味消費者。
金車集團總經理李玉鼎表示，金車自1982年推出伯朗品牌至今，已在咖啡市場獲得消費者肯定，為提高消費者品嘗咖啡便利性，去年膠囊咖啡已在微風廣場南京店、高雄夢時代購物中心販售，今日更在台北南京、天母商圈開設獨立門市咖啡精品體驗館，讓消費者不僅喝到好咖啡，也能傳承咖啡文化。李玉鼎更指出，伯朗咖啡不僅對產品品質嚴格把關，更致力於提升客戶服務。
「Mr.Brown Café膠囊咖啡精品體驗館」外觀採大片玻璃窗設計，室內採光良好，裝潢以金屬與皮革為設計元素，主打現代簡約風，希望帶給消費者良好視覺與味覺體驗。
歡慶Mr.Brown Café膠囊咖啡精品體驗館開幕，即日起至4月15日止，膠囊咖啡機一台搭配咖啡膠囊五盒 (10入／盒)，優惠價3799元、周邊商品限時75折起。
(中時)
關鍵字：金車、膠囊咖啡、Mr.Brown Café
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