台南彩券盈餘推展連4年特優 獲6000萬特別獎勵金

我要評比

台南市政府社會局運用公益彩券盈餘經費推展社會福利服務，連續第4年被衛生褔利部考核評定為「特優」。（洪榮志攝）

台南市政府社會局運用公益彩券盈餘經費推展社會福利服務，連續第4年被衛生褔利部考核評定為「特優」，再度獲得6000萬元特別獎勵金，累計已有2.4億元特別獎勵金進帳，將全數挹注作為推展台南市社會福利服務經費，讓更多市民獲益。

衛服部為促進各縣市政府有效運用公益彩券盈餘經費，每年都進行考核評比，並依考核成績分5個級距另行撥付特別獎勵金，特優縣市最高可獲得6000萬元獎勵金。

社會局指出，近年運用公彩經費辦理的各類方案，包含：婦女服務中心協力二部曲、身心障礙者體適能中心、無障礙居家環境展示屋、老人及身障者營養餐飲設計比賽及食譜推廣、二手輔具媒合、老人公車旅遊路線、青少年網路諮詢服務、逆風飛翔脫貧方案等數十個服務方案。

(中時)