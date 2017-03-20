陳聖樺、張芷瑜讓家鄉的春茶身價漲了15倍
大葉大學生物產業科技學系碩士畢業的情侶檔陳聖樺、張芷瑜，運用所學將家鄉的四季春茶開發成15倍身價的「小葉紅茶」，也開創自己的茶事業，獲評為教育部青年署105年度「大專畢業生創業服務計畫」績優創業團隊，要繼續為茶農尋找更多的可能。
陳聖樺家住南投縣名間鄉，從小幫父母種茶葉，他說，名間鄉主要栽種四季春茶，但海拔低，茶菁價格不高，1公斤只能賣20至25元，「茶賤傷農」，他還曾經為此氣到放火燒了滿屋子的茶葉。
大葉大學三年級那年，父親生病，陳聖樺為了不讓茶園荒廢，毅然接下茶園負責管理，靠著所學，開始思索如何提升四季春茶的經濟價值，於是興起做紅茶的念頭。
接受教授柯文慶指導，陳聖樺與女友張芷瑜嘗試將四季春茶以紅茶發酵方式開發為「小葉紅茶」，隨即獲得熱烈迴響，接著他們角逐戰國策全國創業競賽，榮獲創業類公開組第1名，去年底更創業成立耘野青耕公司，而過去茶農低價販售給茶廠的茶葉，現在透過種植、生產、行銷一條龍，利潤增加了約15倍。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。