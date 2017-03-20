陳聖樺、張芷瑜讓家鄉的春茶身價漲了15倍

大葉大學碩土班畢業的陳聖樺、張芷瑜運用所學將廉價的四季春茶開發成小葉紅茶，兩人並成功創業。(鐘武達攝)

大葉大學生物產業科技學系碩士畢業的情侶檔陳聖樺、張芷瑜，運用所學將家鄉的四季春茶開發成15倍身價的「小葉紅茶」，也開創自己的茶事業，獲評為教育部青年署105年度「大專畢業生創業服務計畫」績優創業團隊，要繼續為茶農尋找更多的可能。

陳聖樺家住南投縣名間鄉，從小幫父母種茶葉，他說，名間鄉主要栽種四季春茶，但海拔低，茶菁價格不高，1公斤只能賣20至25元，「茶賤傷農」，他還曾經為此氣到放火燒了滿屋子的茶葉。

大葉大學三年級那年，父親生病，陳聖樺為了不讓茶園荒廢，毅然接下茶園負責管理，靠著所學，開始思索如何提升四季春茶的經濟價值，於是興起做紅茶的念頭。

接受教授柯文慶指導，陳聖樺與女友張芷瑜嘗試將四季春茶以紅茶發酵方式開發為「小葉紅茶」，隨即獲得熱烈迴響，接著他們角逐戰國策全國創業競賽，榮獲創業類公開組第1名，去年底更創業成立耘野青耕公司，而過去茶農低價販售給茶廠的茶葉，現在透過種植、生產、行銷一條龍，利潤增加了約15倍。

(中時)