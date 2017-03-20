忍不住了！康威大暴走 飆髒話狠罵批評者「很悲慘」

白宮高級顧問康威。(圖/美聯社)

美國總統顧問川普(Donald Trump)的高級顧問康威(Kellyanne Conway)，多次為捍衛川普及其政策，而發表了許多極具爭議的言論，也因此成為反川普人士的箭靶，甚至因而引來了不少威脅，也讓她成為除了正副總統之外，唯一獲得特勤人員保護的白宮官員。而她日前接受雜誌採訪，試圖為她上任以來的各種爭議辯解，但是還是忍不住自己受到外界猛烈批評的憤怒，在採訪中大罵批評者「很悲慘」，甚至還直接飆出髒話，一解連日來的委屈。

康威日前接受《紐約雜誌》(New York Magazine)採訪，為這幾個月來自己被外界猛烈抨擊的爭議辯解，像是因為她而成為流行用語的詞彙「另類事實」(alternative facts)，她表示自己當初想說的是「更多的真相和另類的事實」，就像是「2加2等於4，而1加3也等於4」的意思，並非如外界所批評的「另類事實」只是「謊言」的另一種說法。

總統川普和康威。(圖/美聯社)

而因康威也成為熱門話題的「鮑林格林大屠殺」（ Bowling Green massacre），也被許多人嘲笑根本沒有這件事，而是康威為了替川普的難民禁令辯護，硬是捏造出來的史實，而康威也再次解釋自己當初是想說「主謀」(masterminds)，但一時口誤才講成了「屠殺」(massacre)。但批評她的人卻因此罵她不可信、不聰明，簡直不可理喻，而她也暴走「回敬」這些批評者是「他x的一群悲慘的人」(f--king miserable)。

白宮新聞秘書史派瑟。(圖/美聯社)

另外，康威也對外界認為她很搶鏡，甚至想要取代史派瑟(Sean Spicer)成為白宮新聞秘書的謠言澄清，她稱儘管自己和史派瑟喜歡同一種肉桂口味的口香糖，但自己寧願死也不想擔任新聞秘書。

而康威也在這次採訪中透露自己在特勤人員口中的代號是「藍莓」(Blueberry)，因為有一次特勤人員告訴她，她的代號必須是B開頭，她便開玩笑說自己16歲時曾獲得紐澤西藍莓公主(Miss New Jersey Blueberry Princess)的頭銜，沒想到藍莓便從此成為她的代號。她也解釋藍莓公主的頭銜是在一次摘藍莓的比賽中贏來的。

(中時電子報)